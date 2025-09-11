Sociedad Nacional de Radio y Televisión desestima denuncia contra Latina

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) ha desestimado la denuncia contra Latina luego de las quejas interpuestas por el Sr. José Luis Castro Romero y el Sr. César Alfredo

Vignolo Gonzáles del Valle por lo ocurrido en el programa “Yo Soy” emitido el día 06 de agosto de 2025.

En una resolución firmada por Gino Genaro Solano Gutiérrez de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética de la SNRTV, se adjunta lo siguiente:

“Al respecto, la Comisión de Ética ha considerado que Latina no infringió los principios reconocidos en el artículo 3° del Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (en adelante, el “Código de Ética”), toda vez que las imágenes y diálogos del programa quejado no evidencian la comisión de un atentado grave contra el derecho a la dignidad de una persona, en el sentido de que alguien haya sido tratado de forma cruel o denigrante, que se le haya negado su condición humana o, que se le haya expuesto a algún tipo de peligro que pueda ser razonablemente considerado como un acto de exposición riesgosa de su integridad física o mental”, señaló la SNRTV.

Asimismo, “la Comisión de Ética considera que la situación objeto de la queja no tiene la potencialidad de truncar de alguna forma el libre desarrollo de la personalidad de un ser humano, ni su autodeterminación o la realización de su proyecto de vida individual. Por tanto, no ha resultado posible hallar elementos que puedan justificar la invocación de una protección general difusa contra la dignidad de la persona humana; en particular, si el propio participante (quien es el único titular del derecho fundamental personalísimo a la dignidad que se pretende resguardar) no ha formulado queja alguna con relación a su participación en el programa, sino que, por el contrario, es este quien voluntariamente decidió continuar con su presentación durante el proceso de audición”.

Finalmente, la SNRTV indica que “respecto de la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de culto, la Comisión de Ética considera que el hecho de que el jurado haya interrumpido al participante no puede ser razonablemente entendido como un acto de censura de su opinión o uno de intolerancia o discriminación hacia su religión; máxime, si en ningún momento se mencionó a cuál de todas las religiones se refería el participante (resultando en la imposibilidad de identificar a la colectividad que estaría siendo afectada). Asimismo, tampoco se evidencia en el

segmento quejado que alguno de los presentes en el set de grabación hubiere emitido algún tipo de juicio de valor con la finalidad o el efecto de cuestionar o ridiculizar las creencias espirituales del participante, sino que, por el contrario, el diálogo entre el participante y el jurado no devino en ningún tipo de debate o profundización sobre estos aspectos”.

