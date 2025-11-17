Subastarán lotes de terrenos en varios distritos de Lima: mira los tamaños y precios

Atención. La Municipalidad de Lima subastará 31 lotes de terreno en distritos como La Molina, Punta Hermosa, Puente Piedra y más, pues así lo anunció la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) quien indicó que esta subasta se realizará el próximo sábado 22 de noviembre.

El tamaño de los terrenos va desde los 97.5 m2 hasta los 44813 m2 en distritos como Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa. Esta subasta se hará de manera presencial el próximo sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la avenida 28 de julio 800, Cercado de Lima.

Cabe mencionar que los precios son de remate y va desde los 76 383.45 soles hasta los 4 millones 499,340 soles. Estos terrenos cuentan con zonificación urbana en donde las personas que estén buscando un espacio, pueden aprovechar la oportunidad.

Asimismo, el gerente general de Emilima, Josué de la Torre, indicó que los terrenos a subastar están cerca a colegios, establecimientos comerciales, bancos y demás locales de uso público. Además, cuentan con los servicios básico de agua y luz.

