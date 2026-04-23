Carlos Burgos: exalcalde de SJL es condenado a nueve años de prisión por compra de un helicóptero

El exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, fue condenado a nueve años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, en el marco de las investigaciones que se le siguen por la adquisición irregular de un helicóptero destinado a la seguridad ciudadana.

La sentencia fue lograda por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que también consiguió la condena de ocho exfuncionarios de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, quienes participaron en el proceso de contratación del bien.

En este caso, el empresario Wladimir Abad, dueño de las compañías involucradas, fue sentenciado como cómplice primario a nueve años de prisión por colusión agravada y a siete años por falsificación de documentos.

El caso

Según la investigación fiscal, en el año 2013 la Municipalidad de San Juan de Lurigancho pagó más de S/ 1 490 000 a la empresa Heli Abad S.A.C. para la compra de un helicóptero que debía reforzar las operaciones de seguridad ciudadana en el distrito.

No obstante, la empresa obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su nombre y no del municipio pese a que la compra se realizó con dinero de las arcas municipales. Esto impidió que el Estado tuviera control real sobre el bien adquirido.

También se detectó que la comuna contrató a un especialista vinculado al propio proveedor para verificar las especificaciones técnicas, lo que evidenció un conflicto de intereses.

Helicóptero terminó siendo donado a la Aviación Policial

Las diligencias permitieron acreditar que existió un acuerdo ilegal entre funcionarios y el contratista, lo que derivó en que el helicóptero nunca pudiera ser utilizado por la municipalidad y finalmente fuera donada a la Aviación Policial. Incluso, no existía un convenio formal con la Policía Nacional del Perú para su uso en seguridad ciudadana.

Cabe precisar que Carlos Burgos ya se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 16 años por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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