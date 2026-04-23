Partidos de hoy, jueves 23 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 23 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1
3.00 p. m. | Los Chankas vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
12.00 p. m. | Levante vs Sevilla – ESPN 5, Disney+
1.00 p. m. | Rayo Vallecano vs Espanyol – DSports 2, DGO
2.30 p. m. | Real Oviedo vs Villareal – ESPN, Disney+
- Copa de Brasil
5.00 p. m. | Atlético Mineiro vs Ceará
5.30 p. m. | Palmeiras vs Jacuipense
7.30 p. m. | Paranaense vs Atlético Goianiense
7.30 p. m. | Operario vs Fluminense