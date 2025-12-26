Sujeto es denunciado por ahorcar a su perro en Independencia: Fiscalía abrió investigación

Un nuevo caso de maltrato animal ha desatado indignación en Lima Norte. Un policía en retiro identificado como Óscar Valarezo Ávalos, fue denunciado por presuntamente ahorcar a su mascota en plena vía pública.

El hecho ocurrió la mañana del 24 de diciembre frente a la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia. Fueron los vecinos quienes grabaron el reprochable accionar de este sujeto de 66 años de edad.

Defensores de los derechos de los animales llegaron hasta la vivienda de Valarezo para exigir justicia. Aseguran que una enfermedad terminal no es un argumento que justifique la crueldad animal, por lo que exigen que se investigue las reales causas de su muerte.

Asimismo, anunciaron que este sábado 27 de diciembre realizarán un plantón a las 10:00 de la mañana en la cuadra 4 de la avenida Contisuyo. Mientras tanto, se conoció que La Fiscalía abrió investigación preliminar contra Óscar Balarezo Ávalos por la presunta comisión de los delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

