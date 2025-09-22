Temperaturas en Lima llegarían a 25 grados en primavera, según Senamhi

Atención. Este lunes 22 de septiembre inicia la primavera y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha indicado lo que se viene para Lima en estos días en cuanto a la temperatura. Pues si bien no habrá un cambio brusco entre el invierno y la primavera, será una temporada de transición.

“A la 1:19 de la tarde inicia la primavera, será la transición donde dejaremos el frío para entrar a las temperaturas cálidas de la primavera. En las mañanas podemos estar a 15 grados y al mediodía a 23, mientras que en los distritos alejados del mar, en las mañanas estará en 14 grados y al mediodía a 25 grados”, comentó la especialista del Senamhi.

La especialista recomienda que aún no se guarden las frazadas y vestimenta de abrigo ya que las mañana seguirán siendo frías. “La fuerza del invierno no nos suelta, en las mañanas tenemos que estar abrigados y en las tardes estar preparados para sacarnos el abrigo”, agregó.

Desde el Senamhi se indicó que esta primavera será “normal”, pues se esperan condiciones de acorde a la temporada y que también se espera el ingreso de friaje. “Será más cálida en la sierra central, para la selva es la estación más cálida porque han habido veces que se ha llegado a los 35 y 40 grados”, indicó.

