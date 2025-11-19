Tesorero de promoción que desapareció con 25 mil soles reaparece y pide perdón | VIDEO

El tesorero de una promoción identificado como John Gutiérrez, había sido acusado por los demás padres de familia del salón de recolectar 25 mil soles para los gastos de la fiesta de fin de año pero que lo gastó en una “emergencia familiar”. Días después, el acusado reapareció y pidió perdón a todos los afectados.

“Le pido disculpas a todos los padres. Tuve un tema personal muy fuerte, les he pedido perdón a todos los padres porque yo tengo dos hijas”, señaló Gutiérrez ante las cámaras de Latina Noticias. Asimismo, el padre de familia acudió a una notaría y se comprometió a devolver el dinero antes del 30 de noviembre.

Cabe mencionar que el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado, advirtió incluso algunos padres se hacen pasar por víctimas de estafa para quedarse con el dinero. Por otro lado, el colegio Santísima Trinidad de Cercado de Lima también ha denunciado a la Presidenta del Comité de Aula por desaparecer con 20 mil soles.

“Claudia (madre que desapareció con 20 mil soles) era una madre presente por eso no dio confianza, ella nos floreó bien y ahora pasa esto”, señaló una de las madres de familia afectada con la fiesta y paseo de promoción de su hijo.

