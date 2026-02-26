Testigo contó que Lizeth Marzano seguía viva tras el accidente: “Aún respiraba”

Una testigo contó para las cámaras de Latina Noticias que, tras el atropello a la deportista Lizeth Marzano por parte de Adrián Villar, ella todavía seguía respirando, pero después de unos 30 minutos falleció producto del fuerte impacto.

“Yo vivo justo al frente del lugar de los hechos y se escuchó un sonido demasiado fuerte. Salí al balcón y vi a la chica tirada de costado. Ella solita se mueve boca abajo, respiraba demasiado fuerte, muy profundo. Después trataron de auxiliarle las personas”, recordó.

La testigo también reflexionó cómo la demora en la atención fue un factor clave para el fatal desenlace. “Se ahogaba con su sangre. Después de 5 a 10 minutos habrá llegado la Policía y el Serenazgo, pero la ambulancia llegó en 30 minutos. La chica aún estaba viva, respiraba. Es lamentable cómo se han tardado tanto teniendo clínicas cerca“, concluyó.

