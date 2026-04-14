Asesinan de 15 disparos a ciudadano colombiano en la avenida Dominicos

Sicarios asesinaron un sujeto de nacionalidad colombiana en el cruce de las avenidas Dominicos con Canta Callao, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se desempeñaba como ayudante de los negocios de la zona.

Según los primeros informes policiales, el sujeto estaba tomando junto a unos amigos en el lugar donde fue atacado. Tras propinarle más de 15 disparos, los hampones huyeron con rumbo a la avenida Dominicos.

La Policía de la comisaría Sol de Oro llegó al lugar para iniciar las diligencias de Ley. Cámara de seguridad serán claves para identificar a los autores del crimen.

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