Todo lo que se sabe sobre la muerte de la peruana que desapareció en Estados Unidos

Sheyla Gutierrez fue encontrada muerta en Estados Unidos, pues luego de varios días de búsqueda, las autoridades americanas lograron encontrar su cuerpo. Ahora, el principal sospechoso es su pareja Josimar Cabrera, quien llegó a Perú el último sábado 16 de agosto junto a sus tres menores hijos.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de la Mujer a través de una llamada a la familia y luego una publicación en su cuenta oficial de X que luego fue borrada. Y es que dicha publicación ha terminado perjudicando con las investigaciones del caso, tanto en Perú como en Estados Unidos.

La hermana de Sheyla Gutierrez pidió respeto para ella y su familia y al mismo tiempo dijo que el ministerio debe tener responsabilidad al publicar algo ya que quieren evitar que el sospechoso, su cuñado Josimar) pueda fugar debido a que es el principal acusado.

Por el momento, los tres menores hijos de Josimar y Sheyla, están bajo custodia del Estado peruano, ahora, ambas familian han ingresado en una batalla legal para tener a los menores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7