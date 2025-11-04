Temas
Lima

Trabajadores tendrán dos horas de tolerancia por paro de transportistas: esto dijo el MTPE

Lima
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció medidas especiales para trabajadores y empleadores ante el paro de transportistas convocado este martes 4 de noviembre de 2025 en Lima.

A través de un comunicado, el MTPE exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo para salvaguardar la seguridad e integridad de los colaboradores. Además, la entidad estableció una tolerancia de dos horas para el ingreso de los empleados afectados por la falta de transporte.

El MTPE también instó a los empleadores a adoptar medidas flexibles, incluyendo la compensación de retrasos y la adaptación de horarios, con el objetivo de garantizar que los trabajadores puedan cumplir con sus labores sin inconvenientes.

Estas medidas buscan ofrecer alternativas ante la interrupción del servicio de transporte y reflejan la coordinación entre el sector público y privado para reducir el impacto del paro en la actividad económica y laboral de Lima Metropolitana.

