Trabajos de reparación del gasoducto de Camisea presentan un avance del 52%

Continúan los trabajos de reparación del ducto de gas en el KP 43, en el distrito de Megantoni, Cusco, deflagración que ha provocado el desabastecimiento de combustible y crisis energética en nuestro país. A la fecha, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) aseguró que se está cumpliendo con el cronograma establecido para superar la emergencia y que hasta el momento los trabajos realizados registran un avance del 52%.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) lideró la quinta reunión del comité energético, el cual está conformado por entidades del Estado, reguladores y el sector privado, donde ratificó que el Perú cuenta con el stock de combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la demanda nacional durante este periodo de emergencia, sin embargo, continúan reportándose largas colas y excesiva alza de precios en los grifos ubicados en los diferentes distritos de Lima.

Como medida de contingencia, la empresa TGP dio a conocer que ha incrementado el volumen de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios y ha anunciado la ampliación de la priorización del suministro para los usuarios, la cual incluye a hogares y comercios; unidades de transportes que operan exclusivamente con GNV, industrias cuyo consumo diario sea menor a 20 000 m3 y que se encuentren vinculadas a salud pública, producción de alimentos, entre otros, además de empresas generadoras de electricidad que no forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), previa autorización del COES.

Vale FISE y programa Ahorro GNV:

El Ejecutivo ratificó la vigencia de la medida que se sustenta en el D.U. 002-2026, que brinda una compensación económica y financiera a más de 1.2 millones de familias beneficiarias del vale GLP del FISE, el cual podrá ser adquirido este mes y permitirá comprar el balón de gas doméstico de 10 Kg. con un descuento de S/ 30.

Otra medida es la suspensión, por dos meses, del cobro del crédito de quienes han financiado la conversión de su vehículo mediante el programa Ahorro GNV y, adicionalmente, se otorgará un bono de S/120 a los taxistas autorizados por ATU.

Supervisan grifos:

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) intensifica la supervisión en todo el país, con el fin de verificar el stock de combustibles y monitorear el abastecimiento en el mercado, mediante inspecciones en plantas de abastecimiento, grifos y estaciones de servicio.

Durante estas las supervisiones se evidenció que el sistema de abastecimiento continúa operando sin registrarse interrupciones generalizadas en el suministro. Las plantas mantienen operaciones regulares de despacho. Por otro lado, se encuentran programados arribos de buques e importaciones de combustibles y GLP entre el 8 y el 21 de marzo, lo que permitirá reforzar el abastecimiento en el corto plazo.

En tanto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha fiscalizado más de 200 estaciones de servicio a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y libre competencia, en el contexto del racionamiento de combustible.

