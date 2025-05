Hallan a paciente psiquiátrico que fue abandonado por personal de salud

Tras una intensa búsqueda de 17 días, la madre de Saulo Ampuero, de 21 años, logró dar con el paradero del joven, quien había sido abandonado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi.

Recibió un video enviado por un ciudadano que había encontrado a su hijo.

“Por medio de un televidente, un padre de familia me llamó. Me envió un video y me dijo que posiblemente era mi hijo. Yo dije: ‘Él es mi hijo’”, contó Lourdes Valladolid, madre del joven con diagnóstico psiquiátrico.

Según relató a Latina Noticias Matinal, encontró a Saulo en muy malas condiciones: “Con ampollas en los pies, mal. Lo abracé y le dije: ‘Hijito, soy tu mamá’”, declaró.

El joven fue abandonado por una trabajadora social del centro de salud en una vivienda de San Martín de Porres, pese a que los vecinos habían confirmado que ya no vivía allí. Fue hallado en la zona de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho.

La doctora Betty Misaico Revate ha sido separada de su cargo como directora general del instituto de salud mental.

Ahora, la madre de Saulo solicita apoyo para trasladar a su hijo a otro centro de salud mental que pueda hacerse cargo de su tratamiento. Según detalló, otro de sus hijos se encuentra internado en el Hospital 2 de Mayo.

