Elecciones 2026: ¿Cuál es la fecha límite para cambiar la dirección en mi DNI?

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, una de las consultas más frecuentes entre los ciudadanos es si aún pueden actualizar la dirección de domicilio que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) para votar en un local distinto. La respuesta es clara: aunque el cambio de domicilio sigue habilitado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), esta modificación ya no tiene efecto en el lugar de votación para este proceso electoral.

Reniec informó que el padrón electoral ya se encuentra cerrado. Esto significa que los datos considerados para asignar el local de votación —entre ellos, la dirección del domicilio— son los que estaban registrados hasta la fecha límite establecida por la normativa electoral. En consecuencia, los electores con DNI desactualizado deberán acudir a votar al local asignado según la dirección que figura en su documento y que aparece en el padrón vigente.

En la práctica, esto quiere decir que, aunque una persona realice hoy el trámite de actualización de domicilio ante Reniec, el centro de votación asignado no se modificará para las Elecciones Generales 2026. El cambio administrativo es válido y quedará registrado en el sistema de identificación, pero no impactará en este proceso electoral específico.

CAMBIOS PARA FUTURAS ELECCIONES

Las autoridades precisan que esta medida busca garantizar la estabilidad y transparencia del proceso, permitiendo a los organismos electorales organizar con anticipación la logística, distribución de locales y mesas de sufragio. Modificar el padrón una vez cerrado podría generar desorden y afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.

No obstante, Reniec recomienda a los ciudadanos mantener actualizada la información de su DNI. El cambio de domicilio que se realice ahora sí tendrá efectos para futuros comicios, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que el elector podrá votar en un local cercano a su vivienda real.

Finalmente, se exhorta a la población a verificar con anticipación su local de votación y planificar su traslado el día de las elecciones, evitando contratiempos y contribuyendo al ejercicio responsable del derecho al voto.

