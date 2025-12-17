Temas
Valor de la UIT sube a 5500 soles para el 2026: MEF aprobó la medida

Valor de la UIT sube a 5500 soles para el 2026: MEF aprobó la medida
Lo último. Este miércoles, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el aumento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a 5500 soles, es decir, hay un aumento de s/150 de cara al 2026. Esta medida fue aprobada a través de un Decreto Supremo publicado en El Peruano.

A comparación del 2025, para el 2026 el valor de la UIT aumentó 150 soles y está será válida desde el 1 de enero del próximo año. Cabe mencionar que la medida fue firmada por el presidente José Jerí y la ministra de Economía, Denisse Miralles.

Cabe mencionar que la Unidad Impositiva Tributaria es el valor que establece el Estado para aplicar multas, impuestos, infracciones y más aspectos tributarios. Este valor puede variar cada año, así como se ha visto en los últimos años.

