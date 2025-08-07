Universitario celebra 101 años con camiseta de colección: conoce el diseño y los precios

Universitario de Deportes ha comenzado las celebraciones por su 101.º aniversario con un emotivo lanzamiento: una nueva camiseta conmemorativa que refleja la esencia pura y el orgullo del club más campeón del fútbol peruano.

A diferencia del tradicional color crema, esta camiseta de colección destaca por su diseño totalmente blanco, con finos detalles guinda y negro en el cuello y las mangas. Su estética sobria y elegante busca rendir tributo a la historia y la identidad del club fundado en 1924.

Como gesto de fidelidad eterna con la hinchada, en la parte interna del cuello se inscribió la frase “Un amor de primera”, símbolo del lazo indestructible entre el equipo y su afición. Además, en el frente de la camiseta se aprecia un tramado vertical con la silueta del escudo de la “U”, que se repite sutilmente y añade un toque de orgullo e identidad a la prenda.

𝗟𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘇𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 🔝 Estamos orgⓊllosos de presentar la camiseta por los #101DeGarraYPasión del club @Universitario 💛. 🛒Disponible en tiendas @MarathonPeru y https://t.co/p3I5L2UTd9… pic.twitter.com/DyOZh9gyhs — Universitario (@Universitario) August 7, 2025

La camiseta ya está disponible en venta desde este 7 de agosto y los precios oficiales son los siguientes:

Hombre adulto manga corta: S/ 229

Hombre adulto manga larga: S/ 249

Camiseta arquero manga larga: S/ 249

Mujer adulto manga corta: S/ 189

Niños manga corta: S/ 169

