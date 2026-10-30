Ventanilla: detienen a alias “Peter” con armas, un silenciador y una camioneta blindada

Peter Chavarría Herbozo, de 44 años, alias “Peter”, fue detenido por la Policía Nacional en una vivienda de Ventanilla, donde se encontraron dos armas de fuego, municiones, un silenciador y una camioneta blindada. El intervenido es investigado por su presunta vinculación con la banda criminal “Los Chacales del Cono” y por los delitos de fabricación, comercialización y porte de armas.

Durante la intervención, los agentes mostraron al detenido el silenciador hallado en uno de los cajones. “Eso no es mío”, respondió, antes de que uno de los policías cuestionara su afirmación. La Policía investiga si el armamento incautado habría sido utilizado en delitos como extorsión y sicariato.

¿QUÉ SE ENCONTRÓ EN LA VIVIENDA?

La intervención se realizó en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Pedro Beltrán. En el inmueble, los agentes encontraron dos armas de fuego, una marca Baikal y otra Taurus, ambas con sus cacerinas abastecidas, además de una caja de municiones, un teléfono celular y un vehículo blindado.

El coronel PNP Roger Cano explicó que el silenciador encontrado podía acoplarse a un arma de fuego. Según indicó, este tipo de implementos podría estar relacionado con la comisión de delitos como el sicariato. La Policía también informó que Chavarría Herbozo registra antecedentes por robo agravado y hurto agravado, además de carpetas fiscales vinculadas a procesos penales.

Ahora, los investigadores analizarán la información del teléfono celular incautado para obtener nuevas pistas e identificar a otros presuntos integrantes de la organización criminal. Mientras continúan las diligencias, alias “Peter” fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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