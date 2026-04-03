Viernes Santo: feligreses suben al Cerro San Cristóbal para tradicional peregrinación por Vía Crucis [GALERÍA]

Como todos los Viernes Santo de cada año, miles de feligreses peruanos y extranjeros inician su peregrinaje desde cualquier distrito de Lima para llegar a la cruz del Cerro San Cristóbal, uno de los centros religiosos más importantes en esta eventualidad y no tanto por su imponente altura (por ello que es el mirador central de la capital), sino por su recorrido, historia y la interpretación del Vía Crucis que cada uno de sus fieles reinventa en el suelo limeño.

Por ello, en esta nota te presentamos las fotografías que distintas agrupaciones y creyentes publican por las redes sociales y comparten con Latina Noticia.

MIRA AQUÍ las fotografías del Vía Crucis en el Cerro San Cristóbal

Los feligreses de la Parroquia San Benito de Nursia publicaron por sus redes sociales su travesía al Cerro San Cristobal para rendir homenaje en la cruz.

Otra agrupación, como Voces al Servicio del Señor (Voses), publicaron fotografías de la peregrinación desde el aire gracias a un dron.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, informó por sus redes sociales que serenos de la municipalidad realizan labores sociales asistiendo a los feligreses a subir la cima del Cerro San Cristóbal.