Villa El Salvador: 28 camiones de basura están parados por falta de GNV

El desabastecimiento de GNV también afecta al trabajo municipal. Son 28 camiones recolectores que no pueden recoger la basura en Villa El Salvador, debido a que no cuentan con el combustible necesario.

Los trabajadores, que son tres por cada camión, no pueden salir a las calles y señalan que permanecen en esta situación desde la medianoche del miércoles 4 de marzo. Esta situación ha generado la acumulación de casi mil toneladas de basura en todas las avenidas del distrito.

El gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de Villa El Salvador, Sergio Celestino, conversó con Latina Noticias y señaló que ya han intentado comunicarse con Cálidda e Infogas, pero señala que no han tenido ningún tipo de respuesta para solucionar esta falta de suministro.

“Yo invitaría al gerente general de Cálidda a que venga a caminar por las avenidas de Villa El Salvador y vea la realidad del distrito”, fueron las palabras de Celestino.

VIDEO RECOMENDADO