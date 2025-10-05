Vocero de Cámara Internacional de Transportes: “No vamos a aceptar ni un atentado ni muerto más”

El gremio de la Cámara Internacional de Transportes anunció que este lunes 6 de octubre paralizarán las operaciones como medida de protesta ante los actos de violencia contra transportistas por parte de mafias extorsivas. En ese sentido, su representante Martín Ojeda señaló que esta medida correspondería al asesinato de un conductor en San Juan de Lurigancho a pesar de la última reunión que se sostuvo con el Ministerio del Interior.

“Nos reunimos el domingo con el ministro Malaver y le indicamos claramente que, independientemente de las soluciones que trate, la posición es que si hubiera un fallecido el sábado, el paro lo iban a respetar los 3 conos (…) Este no es un paro solo de mañana. No vamos a aceptar ni un atentado ni muerto más, sea a los usuarios, conductores o cobradores”, señaló ante Punto Final.

En ese sentido, adelantó que algunas de las empresas que apagarán sus motores este lunes serán Vipusa, Etul 4, El Rápido, Etuchisa, El Urbanito, Nueva América, Translicsa, Cristo de Pachacamilla, la 50, entre otras. Asimismo, adelantó que los conductores de corredores complementarios darán una muestra de solidaridad a pesar de operar debido a contratos.

“A pesar que los corredores complementarios no van a parar por tema contractual, a las 6, 7, 8 y 9 a. m., cada hora van a hacer sonar sus bocinas, al igual que el Aerodirecto. Asimismo estamos invitando a la población para que, así como se libertó Tacna a punta de ollazos, a esas horas nos acompañen”, agregó.

Además, señaló que tienen propuestas claras para combatir la ola delincuencial que viene sufriendo el sector, como la eliminación de venta de chips anónimos o la falta de bloqueo de cuentas receptoras de dinero proveniente de extorsión.

NO TODOS LOS GREMIOS ACATARÁN PARO

Sin embargo, no todas las líneas de transporte acatarán el apagado de motores programado para este lunes 6. El presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), Héctor Vargas, manifestó que los integrantes de este gremio no apoyarán esta medida de protesta.

El vocero de la CTU expresó su incomodidad al no haber sido convocados como gremio y enfatizó que, desde su frente, buscan plantear propuestas claras y no solo parar el tránsito.

“Nadie sabía (de este paro), ni los medios. Si nos invitan y nos dicen ‘hay una propuesta que no solo sea el paro’, seguro que nos adherimos (…) Nosotros creemos que la única forma de combatir a esta corrupción es que haya una voluntad política; uno o dos paros no van a solucionar nada. Hay que presentar propuestas coherentes y responsables”, aseveró.

Por ello, puntualizó que en la CTU hay empresas de los cuatro puntos de Lima que no apagarán motores, como “los chosicanos en general, carretera central, empresas de Vitarte, Huaycán y Huachipa, El Agustino, Santa Anita” entre otras.

En ese sentido, Vargas resaltó que, pese a no acatar el paro convocado por la CIT, no impedirán su correcto desarrollo.

“Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto. Ellos han tomado una decision (…) Nosotros representamos al 30 % de Lima y Callao. No hay ningún celo. No decimos que el resto no pare”, finalizó.

PRONUNCIAMIENTO DEL MININTER

El ministro Carlos Malaver también se refirió al paro convocado para este lunes 6 y señaló que desde el Ministerio del Interior se están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los transportistas, así como de la disminución de la ola delincuencial que aqueja a todo el país.

“Toda muerte de cualquier ser humano en cualquier gremio, en especial de los conductores, le duele a toda la Policía, el Ejecutivo y a todos. Los fiscales se han puesto de acuerdo para tratar algunas denuncias del gremio de conductores bajo el tema del testigo protegido para asegurar la reserva de la identidad con la seguridad del caso (…) Mañana va a haber un apagón y se va a completar el millón y medio (de chips). Está próximo a reglamentarse el apagón de chips y también del IMEI del aparato”, aseguró.

