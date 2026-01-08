Voraz incendio en penal Maranguita consume zona de internos y deja un guardia herido

Alrededor de las 9.51 p. m., un incendio de gran magnitud es reportado en los interiores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Debido a la intensidad del siniestro, los Bomberos del Perú han movilizado 5 unidades.

Se ha reportado que un trabajador de seguridad del penal juvenil ha sido herido por un objeto que le cayó en la cabeza producto del incendio, por lo que fue trasladado al centro de salud más cercano. Sobre los menores retenidos, se ha reportado que algunos fueron afectados por la inhalación de humo, pero están fuera de riesgo.

El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), ha comunicado que no sean registrado daños personales y que los menores recluidos se encuentran debidamente custodiados y resguardados. Además, también puntualizó que el personal del centro de rehabilitación actuó inmediatamente con el uso de extintores sobre la zona afectada.

Información preliminar apunta a que el siniestro estaría vinculado a una posible revuelta entre los internos, según un representante del centro juvenil entrevistado en el medio Exitosa. El incendio ya ha sido controlado, pero las madres de los jóvenes recluidos exigen información sobre sus hijos.

El subgerente de la Municipalidad de San Miguel informó que el incendio se originó en el pabellón conocido como “El Nazareno”, en el cual se encuentran 72 menores internados. En la actualidad, Maranguita está sobrepoblada.

