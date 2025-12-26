Actriz que interpretó a Nala en ‘El Rey León’ fue encontrada muerta: su novio es sospechoso

La actriz Imani Dia Smith fue encontrada muerta el último domingo 21 de diciembre en su casa ubicada en Edison, Nueva Jersey. La joven de tan solo 26 años fue encontrada con heridas de arma blanca y la policía ha capturado a su novio como principal sospechoso del crimen.

La muerte de Dia Smith es investigada como homicidio ya que una vez hallada en su domicilio, fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en New Brunswick, donde fue declarada muerta. Ese mismo día, su novio Jordan D. Jackson-Small de 35 años fue arrestado por las autoridades.

El hombre fue acusado de asesinato según la fiscal del condado de Middlesex y el jefe del Departamento de Policía de Edison. Las autoridades detallaron que el acusado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

