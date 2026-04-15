Adolescente da a luz con ayuda de la IA y enamorado intentó abandonar a la bebé en un tren

En un tren estacionado en Ezpeleta, localidad al sur de la capital de Argentina, un hombre fue arrinconado por un adolescente que supuestamente encontró a una bebé. A pesar de la inocencia del joven, la historia detrás de esta acción dejó atónitos a los ciudadanos de la comarca: una menor de 15 años dio a luz, sola, en su casa, guiada por una IA, atemorizada por el juzgamiento de sus padres.

Durante meses, esta adolescente mantuvo con miedo el embarazo que había concebido con su enamorado. En este tiempo, ella no fue a controles médicos y tampoco recurrió a la ayuda de otros adultos o expertos, como comadronas o obstetras.

Según señalan los reportes de los medios argentinos como TN, la joven encontró apoyo en ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más avanzadas hasta el momento. Los diagnósticos dados por esta herramienta, que no garantizaban seguridad alguna para la salud de la gestante, fue usado para llevar a cabo uno de los dilemas más urgentes: dar a luz en su casa, sin que nadie se diese cuenta.

Entonces, la menor, al sentir las primeras contracciones, se refugió en el baño, activó la IA y con los consejos de la herramienta virtual pudo parir a su hija sin ninguna complicación. Ahora quedaba qué hacer con ella.

El plan era simular un abandono

El padre de la recién nacida, otro adolescente de 16 años, al encontrarse con su enamorada, llevó al bebé hasta una zona de la estación de Ezpeleta, según informó el medio La Noticia de Quilmes.

Ya en la estación ferroviaria, abordó a un hombre que pasaba por el lugar y le mintió con que había encontrado a la bebé.

Ambos tomaron la decisión de ir a la comisaría local y denunciar el falso abandono, por lo que los efectivos policiales activaron el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Emergencia de Argentina (SAME) llegó al lugar e internó a la recién nacida al Hospital Iriarte de Quilmes, donde fue llevada al área de Neonatología.

La respuesta y salud de la adolescente

Pasadas las horas, la madre adolescente de la niña se hizo presente en el hospital y no pudo ocultar más todo lo ocurrido.

Un equipo interdisciplinario la atendió y ella relató cómo atravesó el parto sola móvida por el miedo y la desesperación de que sus padres se enterasen.

Ambas, la madre y la bebé, se encuentran fuera de peligro y con seguimiento profesional.

VIDEO RECOMENDADO