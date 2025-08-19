Álvaro Uribe: Justicia de Colombia ordena la liberación inmediata del expresidente

Lo último. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ha ordenado la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta que se defina el recurso de apelación que presentó la defensa de Uribe.

El exmandatario que había sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, saldrá en libertad luego que las autoridades dejaran sin efecto el numeral cuarto del fallo el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

“Dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, fue lo que indicó el documento.

