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Argentina oficializa su salida de la OMS y cambia su estrategia sanitaria

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Argentina oficializa su salida de la OMS y cambia su estrategia sanitaria
Redacción Latina Noticias
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Argentina hizo oficial su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplirse un año de la notificación enviada a la Organización de las Naciones Unidas, informó el canciller Pablo Quirno. Con esta decisión, el país dejará de participar en programas, fondos y redes técnicas del organismo.

El gobierno de Javier Milei explicó que la medida responde a desacuerdos con la gestión sanitaria de la OMS, especialmente tras la pandemia. Aun así, Argentina seguirá siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y buscará reforzar acuerdos bilaterales.

En paralelo, autoridades sanitarias y representantes de la OPS avanzan en nuevas estrategias con laboratorios para ampliar exportaciones mediante el Fondo Rotatorio, que ahora incluirá medicamentos de alto costo producidos en el país.

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