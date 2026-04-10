Artemis II: los 13 minutos críticos del regreso a la Tierra que ponen a prueba a la tripulación

La misión Artemis II de la NASA enfrenta uno de sus momentos más delicados: el regreso a la Tierra de la cápsula Orion, en el que la tripulación deberá superar los llamados “13 minutos críticos” de reingreso a la atmósfera.

Tras un viaje de diez días alrededor de la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen retornan a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora, una cifra hasta 45 veces mayor que la de un avión comercial.

Durante este proceso, los tripulantes experimentarán una fuerza cuatro veces mayor a la gravedad terrestre y temperaturas extremas, en una fase donde el escudo térmico será clave para garantizar su supervivencia.

UNA REENTRADA AL LÍMITE: CALOR EXTREMO Y ALTA VELOCIDAD

El momento más riesgoso ocurre cuando la cápsula Orion ingresa a la atmósfera terrestre, generando fricción que eleva la temperatura hasta los 2.760 grados Celsius. “Esa velocidad solo la podemos conseguir si vamos hacia la Luna”, explicó el ingeniero Carlos García-Galán, del programa Moon Base.

Desde la NASA, la preocupación es clara. Su administrador, Jared Isaacman, reconoció que no estará tranquilo hasta que los astronautas estén a salvo: “Mi presión estará elevada hasta que estén en paracaídas en el agua”.

Antes del amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California, la cápsula se separará de su módulo de servicio y desplegará 11 paracaídas para reducir su velocidad de forma progresiva, en una maniobra milimétrica.

Tras recorrer más de 740.000 kilómetros, Orion amerizará y será recuperada por equipos especializados, en un operativo que tomará entre 30 y 45 minutos antes de trasladar a la tripulación para evaluaciones médicas.

El éxito de esta fase será clave para futuras misiones tripuladas, en un contexto en el que la NASA continúa perfeccionando sus sistemas de protección térmica de cara a nuevos viajes a la Luna.

VIDEO RECOMENDADO