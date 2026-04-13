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Así informaron los medios internacionales sobre las Elecciones 2026 en Perú

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Así informaron los medios internacionales sobre las Elecciones 2026 en Perú
Felipe Morales
Felipe Morales
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Las Elecciones 2026 no solo generaron reacciones entre los peruanos. Los medios de comunicación internacionales también informaron sobre los acontecido en nuestro país, en un proceso considerado por algunos como ‘atípico’ y ‘complejo’.

A continuación podrás ver cómo informaron los principales medios del mundo sobre el proceso electoral desarrollado en el Perú el domingo 12 de abril:

CANAL 13 – CHILE

CARACOL – COLOMBIA

TODO NOTICIAS – ARGENTINA

CLARÍN – ARGENTINA

EL PAÍS – ESPAÑA

CNN – ESTADOS UNIDOS

FRANCE 24 – FRANCIA

EURO NEWS – EUROPA

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