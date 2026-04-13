Así informaron los medios internacionales sobre las Elecciones 2026 en Perú

Las Elecciones 2026 no solo generaron reacciones entre los peruanos. Los medios de comunicación internacionales también informaron sobre los acontecido en nuestro país, en un proceso considerado por algunos como ‘atípico’ y ‘complejo’.

A continuación podrás ver cómo informaron los principales medios del mundo sobre el proceso electoral desarrollado en el Perú el domingo 12 de abril:

CANAL 13 – CHILE

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CARACOL – COLOMBIA

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TODO NOTICIAS – ARGENTINA

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CLARÍN – ARGENTINA

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EL PAÍS – ESPAÑA

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CNN – ESTADOS UNIDOS

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FRANCE 24 – FRANCIA

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EURO NEWS – EUROPA

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