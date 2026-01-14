Liberan a peruano que estaba preso en Venezuela por el régimen chavista

El canciller Hugo de Zela informó que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien se encontraba detenido en Venezuela, fue liberado la mañana de este miércoles 14 de enero.

“Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho. Teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares“, informó.

Hugo de Zela hizo este anuncio en una conferencia previo a la firma de un acuerdo entre la Cancillería peruana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el trabajo de las misiones internacionales de observación electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

