Capital de Ucrania queda sin calefacción en pleno invierno por ataque ruso y solicitan evacuación

Este viernes 9 de enero, Rusia lanzó intensos ataques misilísticos contra infraestructura civil en Kiev, capital de Ucrania, que se cobró la vida de 4 personas. Ante la agresión militar, el burgomaestre del centro del río Dniéper, dio alerta de que la mitad de las residencias de la ciudad se quedó sin calefacción en medio del invierno de las estepas que llega hasta los -16° bajo cero.

Vitali Klitschko, cuenta que son alrededor de 6.000 departamentos que se han quedado sin calefacción debido a daños críticos en las infraestructuras causado por un ataque ruso. “Hago un llamado a los residentes de la capital que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción”, advirtió.

Por otro lado, la empresa privada de electricidad, DTEK, reportó que 417.000 casas están sin suministro de luz en Kiev. Al unísono, Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania, informó que 40 edificios fueron afectados por el ataque ruso, incluyendo la Embajada de Qatar, que luego indicó que ninguno de los funcionarios resultaron heridos.

Zelenski destacó que no es la primera vez que Rusia ataca las instalaciones eléctricas y edificios en Kiev. “Anoche, un dron ruso dañó un edificio de la Embajada de Qatar, un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”, declaró el mandatario ucraniano en su cuenta oficial de X.

En diciembre de 2024, Ucrania reportó que un ataque con misiles balísticas norcoreanos y propiamente rusos en la capital, provocó daños en las embajadas de Portugal, Argentina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina.

