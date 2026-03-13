Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados del mundo

El cabecilla del Primer Cartel Uruguayo, Sebastián Marset, fue detenido este viernes en Bolivia y trasladado de inmediato a Estados Unidos. El prófugo, de 34 años, enfrenta cargos por narcotráfico en Paraguay y Bolivia, además de una acusación por lavado de activos en suelo estadounidense. Por su captura, la DEA ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó que la intervención se gestó durante semanas. El despliegue inició a las 3:00 a.m. en dos puntos estratégicos: el centro de mando de su escolta y la residencia del capo uruguayo.

Las fuerzas de seguridad neutralizaron primero al grupo de protección para luego irrumpir en la vivienda de Sebastián Marset, situada a pocos minutos del búnker principal. Oviedo subrayó que el arresto se efectuó sin recurrir a la violencia y garantizando la integridad del detenido. Asimismo, desmintió cualquier entrega voluntaria: “Fue capturado”, sentenció el funcionario.

EXTRADICIÓN Y CÓMPLICES DETENIDOS

Tras verificar su identidad mediante huellas dactilares, Sebastián Marset fue enviado a Estados Unidos bajo custodia. El ministro aclaró que la DEA no intervino en la aprehensión, limitándose únicamente al traslado internacional del reo.

Junto al líder criminal, la fiscalía boliviana reportó la detención de cuatro integrantes de su círculo cercano:

Dos ciudadanos venezolanos.

Un ciudadano colombiano.

Tatiana Marset Alba, identificada previamente por la Policía como media hermana del delincuente.

EL ERROR QUE DELATÓ SU PARADERO

Según Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay, un video difundido por el propio Marset en octubre de 2025 fue el elemento crucial para su localización. Los datos de geolocalización extraídos de esa grabación permitieron rastrear sus movimientos con precisión.

A finales de 2025, Marset había desafiado a las autoridades en una entrevista, en la que alardeaba de circular libremente por Sudamérica y negaba las acusaciones en su contra. En aquel entonces, el capo sostenía que su fortuna era lícita y que ya había saldado sus deudas con la justicia tras cumplir condena en Uruguay entre 2013 y 2018.

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