Capturan en zona exclusiva de Caracas a suegra de exreina asesinada: así fue su escondite tras huir de México

La detención de Erika María Guadalupe, presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, marca un avance clave en uno de los casos más impactantes en México.

La mujer fue capturada en Venezuela tras casi dos semanas prófuga, luego de una intensa búsqueda internacional coordinada entre autoridades mexicanas, Interpol y organismos de seguridad venezolanos.

Diversos medios internacionales reportan que la sospechosa se ocultaba en un exclusivo conjunto residencial de la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, en Caracas, donde había alquilado un departamento a través de Airbnb para evitar ser localizada.

La operación para su captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes lograron interceptarla tras activar mecanismos de cooperación internacional.

PRIMERO FUE DETENIDA POR DESACATO

Las autoridades señalaron que, para impedir una nueva fuga, la mujer fue inicialmente retenida por desacato mientras se formalizaba la orden por feminicidio. Incluso habría intentado resistirse al arresto y negar las acusaciones en su contra.

El caso se remonta al 15 de abril, cuando Carolina Flores fue asesinada en su departamento en Polanco, Ciudad de México. Según las indagaciones, la presunta agresora huyó del país al día siguiente, saliendo sin restricciones iniciales y viajando vía Panamá hasta llegar a Venezuela.

Hoy, Erika María permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso de extradición solicitado por México. Su captura no solo cierra una etapa de búsqueda internacional, sino que también reaviva el debate sobre la respuesta de las autoridades ante crímenes de alto impacto y la violencia de género que sigue generando indignación en la opinión pública.