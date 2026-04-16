Chile inicia expulsión de migrantes irregulares: “por razones de seguridad”

El gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, anunció este jueves 16 de abril que intensificará la expulsión de extranjeros indocumentados en situación irregular de su país, como parte de su promesa de campaña.

“Mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo (de muchos), que irán sacando, de manera contínua, a todos los inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, declaró Kast en su mensaje a la nación.

En ese sentido, también anunció que se preparará buses para trasladar a los indocumentados a las fronteras afuera del país costeño.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior de Chile, detalló a la prensa que esta decisión del gobierno de Kast se debe a “razones de seguridad”, pero no ofreció más detalles.

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