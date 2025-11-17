Nuevos vuelos cancelados del 18 al 20 de noviembre por huelga de pilotos

La aerolínea Latam Airlines en Chile ha anunciado nuevas cancelaciones en sus vuelos entre el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre debido a la huelga de sus pilotos que viene desde el pasado 12 de noviembre. Pues lo que reclaman los aeronautas son mejores condiciones laborales en su rubro.

Son cerca de 500 pilotos los que están en huelga debido a su lucha por mejoras laborales lo cual ha afectado a más de 20 mil pasajeros dentro y fuera de Chile. La información publicada por el diario El Mercurio de Chile en todas sus plataformas y mencionan que los vuelos cancelados son los que salen y llegan a Chile.

Cabe mencionar que el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) ha indicado que no hay una fecha final para la huelga, pues esta paralización terminará cuando los pilotos lleguen a un acuerdo con la empresa, caso contrario, seguirán habiendo cancelaciones de vuelos afectando a pasajeros.

Latam recomendó a sus pasajeros a que revisen su estado de vuelo. Para ello, deberán acceder a la sección Mis Viajes, a la cual se puede ingresar desde la página web o desde la aplicación oficial. Caso contrario, podrán consultar el tema con el número de vuelo y fecha.

