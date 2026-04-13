Colombia aplicará eutanasia a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para salvar ecosistema

Cuando Pablo Escobar decidió cumplir su capricho de construir su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, se encomendó la captura y envío de 4 hipopótamos a Colombia, además de otras especies. De esta decisión, la especie se ha reproducido tan eficazmente que ha llegado a ser un problema para el ecosistema pantanoso del río Magdalena y la Isla del Silencio.

Debido al inusual crecimiento poblacional de la especie, en el 2022, el gobierno colombiano realizó un censo y encontró que actualmente hay casi 200 hipopótamos descendientes de los deseos del narcotráfico, por lo que se declaró especie exótica invasora y se ideó planes para su control poblacional, pero nunca se ejecutaron.

Con los problemas mostrados en varias zonas donde habitan, las autoridades han decidido aplicar la eutanasia a por lo menos 80 hipopótamos durante el segundo semestre del año con el fin de evitar su reproducción y la vulneración de los ecosistemas.

La minista de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, indicó que este método era el más efectivo para controlar la población de hipopótamos luego de que se falló varias oportunidades de traslado a otros países.

Recordemos que el hipopótamo es uno de los animales más agresivos de la Tierra y que solo el 13% de personas que se encontraron cara a cara con esta especie en estado salvaje logró sobrevivir.

Las zonas donde los ejemplares de los hipopótamos de Escobar habitan son zonas pesqueras y agricolas, lo que genera temor y peligro contra la vida de los ciudadanos de las áreas rurales.

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