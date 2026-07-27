Colombia cerrará 14 embajadas: conoce cuáles son las sedes que dejarán de operar

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno, que iniciará el próximo 7 de agosto, cerrará al menos 14 embajadas como parte de una reorganización del servicio diplomático. Entre las sedes que dejarán de operar figuran las de Cuba, Haití y Nicaragua, además de otras en África, Europa y Asia.

Durante un mensaje difundido en sus redes sociales, De la Espriella detalló que en esta primera etapa se cerrarán las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. Asimismo, anunció la suspensión de la apertura de una misión diplomática en Palestina y el cierre de cerca de quince consulados.

NO ROMPERÁN RELACIONES, SALVO CON CUBA Y NICARAGUA

El mandatario electo precisó que estas medidas no implican la ruptura de relaciones diplomáticas con la mayoría de países afectados. Sin embargo, fue enfático al señalar que su Gobierno no mantendrá vínculos con Cuba y Nicaragua. “No habrá relación alguna con tiranías”, afirmó.

De la Espriella explicó que los ciudadanos colombianos en los países donde se cerrarán embajadas seguirán siendo atendidos mediante representaciones concurrentes desde otras sedes diplomáticas en la región. Según indicó, esta reestructuración busca hacer más eficiente el servicio exterior.

REAPERTURA EN ISRAEL Y NUEVA MISIÓN EN ÁFRICA

Como parte de su estrategia, el presidente electo también anunció la reapertura de la embajada de Colombia en Israel, que tendrá sede en Jerusalén, y la apertura de una nueva misión diplomática en Nigeria, con el objetivo de reorganizar la presencia del país en el continente africano.

Además, adelantó que se unificarán algunas representaciones diplomáticas que, a su juicio, duplican funciones. Entre ellas mencionó las embajadas en Francia y ante la Unesco en París, así como las de Italia y ante la FAO en Roma, las cuales quedarán bajo un solo embajador.

Finalmente, De la Espriella informó que durante los primeros 100 días de su gestión se realizará una auditoría técnica a las demás misiones diplomáticas para evaluar su continuidad. Señaló que los recursos ahorrados serán destinados a sectores como seguridad, salud, educación e infraestructura, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del país.

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