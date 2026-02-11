Colombia confirma compra de gas venezolano “muchísimo más barato”, según Petro

En la tarde de este 11 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en un mitin de su gestión que comprará gas venezolano “muchísimo más barato”, como parte de su postura ante la apertura del comercio de crudo por parte del gobierno de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

“Además, vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, dijo Gustavo Petro en su presentación en Tolima.

Este hecho se da luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) haya aprobado una reforma a la ley de hidrocarburos, que abre la inversión privada y extranjera al país luego de varios años de control estatal por el régimen chavista. Según Delcy Rodríguez, la venta del crudo aumentará en un 37% la economía del país para este 2026, también anunció la creación de fondos soberanos.

Por otro lado, recordemos que Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026, donde abordaron el tema de que Ecopetrol, la empresa petrolera de Colombia, participe activamente en la apertura comercial de Venezuela sobre hidrocarburos.

Colombia y Venezuela sostenían un contrato en el 2007 donde Ecopetrol y PDVSA realizaban compraventa y transporte de gas natural por el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, pero la infraestructura quedó suspendida en 2015.

