Condenan a 15 años a la “Reina de la Ketamina” por la muerte de Matthew Perry

La justicia de Estados Unidos sentenció a 15 años de prisión a Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, tras admitir su responsabilidad en la distribución de la droga vinculada a la muerte del actor Matthew Perry en 2023.

La acusada había reconocido su culpabilidad meses atrás por liderar una red de tráfico de ketamina desde su vivienda en North Hollywood, además de enfrentar cargos por distribución de esta sustancia, incluyendo uno relacionado directamente con un fallecimiento.

Según la investigación, Sangha operaba una cadena de suministro en la que proveía la droga a Erik Fleming, quien mantenía contacto con el entorno del actor. A su vez, el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, actuaba como intermediario y era quien finalmente entregaba la sustancia.

Las autoridades señalaron que en octubre de 2023 se vendieron 51 frascos de ketamina al actor a través de esta red. Días después, el 28 de ese mes, Iwamasa le administró varias dosis, lo que terminó provocando su muerte a los 54 años.

El informe forense concluyó que el fallecimiento se debió a los efectos agudos de la ketamina, sumados a otros factores como ahogamiento, enfermedad coronaria y la presencia de un opioide utilizado para el tratamiento del dolor.

Tras conocerse la muerte del actor, la Fiscalía indicó que Sangha intentó eliminar evidencia digital al borrar conversaciones y modificar configuraciones en aplicaciones de mensajería. Además, otras cuatro personas implicadas en el caso también se declararon culpables y ya han recibido distintas condenas por su participación en esta red de drogas.

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