Raúl Ruidíaz publicó imágenes referentes a la U tras su eliminación copera

El delantero Raúl Ruidíaz publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que aparece luciendo la camiseta de Universitario de Deportes.

Esto ocurre un día después de que la U quedó eliminada de la Copa Libertadores y, por si fuera poco, no pudo acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana al igualar sin goles con Tolima en el Estadio Monumental.

Pero no solo eso. Minutos después, Raúl Ruidíaz publicó una segunda imagen en la que parece pedirle disculpas a los hinchas cremas tras el gol que les anotó por el Torneo Apertura.