Conductora de televisión Débora Estrella muere en accidente aéreo

La periodista y conductora mexicana Débora Estrella, reconocida presentadora de Telediario matutino de la cadena Multimedios, murió a los 43 años tras un accidente aéreo dado el último sábado 20 de septiembre en García, Nuevo León.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Estrella viajaba en una avioneta junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también perdió la vida en el siniestro.

El accidente se dio en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto. Los reportes iniciales señalaron que no hubo sobrevivientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas que provocaron la caída de la aeronave, aunque las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

