Corea del Norte aumenta su capacidad para producir ojivas nucleares, según OIEA

Corea del Norte esta aumentando su capacidad de producir armas nucleares. Así lo confirmo Rafael Grossi, el jefe del Organismo de la Energía Atómica (OIEA), durante una conferencia en Corea del Sur.

Las observaciones del equipo de inspección de la OIEA señalan que se ha observado un rápido aumento en la producción nuclear del gobierno de Kim Jong-un en su reactor de 5 megavatios ubicado en Yongbyn, al igual que en varias unidades de procesamiento nuclear, como el reactor de agua ligera y nueva maquinaria.

“Todo apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estuima en unas pocas docenas de ojivas”, comentó Grossi.

A pesar de la alerta, Kim Jong-un ya dio avisos sobre estos movimientos desde marzo. “La realidad internacional actual (demuestra) que solo la fuerza más poderosa garantiza la existencia, la paz y la dignidad de un Estado soberano”, pronunció.

Por otro lado, la agencia de espionaje de Corea del Sur señalan que han detectado más plantas de enriquecimiento de uranio en el país norcoreano, lo que interpretan como muestra de mayor logística para crear armas nucleares.

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