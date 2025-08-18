Bolivia: ¿cuándo será la segunda vuelta de las elecciones 2025 y quiénes son los candidatos?

El último domingo, Bolivia vivió unas elecciones presidenciales que marcarán un antes y un después en su historia política reciente. Tras dos décadas de gobiernos liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS), el escenario electoral dio un giro inesperado con el desplome del oficialismo y el avance de dos figuras opositoras al balotaje.

Los primeros resultados oficiales confirmaron lo que hasta hace unas semanas parecía poco probable: el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, disputarán la presidencia en una segunda vuelta. Ambos lograron imponerse en una elección donde el oficialismo quedó relegado y el electorado mostró un fuerte viraje hacia las propuestas de centro y derecha.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA VUELTA?

La gran pregunta es cuándo se llevará a cabo la segunda vuelta. Según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral, el balotaje se celebrará el 19 de octubre, fecha en la que los bolivianos deberán elegir entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga al próximo presidente. Será la primera vez en la historia democrática del país que dos candidatos de derecha y centro derecha se enfrenten en una segunda vuelta presidencial, lo que convierte a la elección en un hito político de alcance regional.

¿QUIÉNES IRÁN A SEGUNDA VUELTA?

Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se consolidó como la gran sorpresa al obtener el 32,08 % de los votos, equivalente a más de 1,5 millones de sufragios. Ninguna encuesta anticipaba que pudiera superar el 10 % de apoyo, lo que convierte su ascenso en un fenómeno político inesperado. Su campaña se centró en el discurso de renovación y en la promesa de estabilidad frente a la crisis económica.

En segundo lugar quedó Jorge Quiroga, conocido por haber ocupado la presidencia entre 2001 y 2002. Con un 26,94 % de respaldo, el exmandatario apuesta por atraer inversión extranjera, impulsar la exploración de hidrocarburos y consolidar a Bolivia como potencia en la explotación de litio, mineral estratégico del que el país posee los mayores yacimientos del mundo.

El gran derrotado de la jornada fue Samuel Doria Medina, empresario y candidato que partía como favorito en todas las encuestas previas. Sin embargo, solo consiguió el 19,93 % de los votos, quedando fuera de la contienda presidencial. Aún más crítica fue la situación del MAS: su postulante, Eduardo del Castillo, apenas alcanzó el 3,14 %, una cifra que refleja la profunda crisis del partido tras la ruptura entre Luis Arce y Evo Morales.

El resultado electoral significa el fin de una hegemonía política de 20 años. Desde la llegada de Morales al poder en 2005, el MAS se mantuvo como la principal fuerza del país. Pero las divisiones internas, sumadas al descontento social por la situación económica, han colocado a la izquierda en su peor escenario en dos décadas. Para muchos analistas, este balotaje es la confirmación de que Bolivia entra en una nueva etapa política.