Bolivia irá a segunda vuelta: Rodrigo Paz y ‘Tuto’ Quiroga disputarán la presidencia

Bolivia vivirá un hecho histórico: las elecciones presidenciales se definirán en segunda vuelta por primera vez desde que se instauró el sistema de balotaje en 2009. Así, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga se enfrentarán en una segunda votación el próximo 19 de octubre.

Con más del 90 % de actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que Paz (Partido Demócrata Cristiano) alcanzó el 32,08% de los votos, mientras que Quiroga (Alianza Libre) obtuvo el 26,94 %.

Le sigue Samuel Doria Medina, con el 19,93 %. Cabe resaltar que, según las últimas encuestas, Doria partía como favorito en las preferencias de la población. Por detrás, Andrónico Rodríguez, principal candidato de la izquierda, obtuvo un 8,15 %.

El Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante casi dos décadas, sufrió una derrota histórica al caer al sexto lugar con solo el 3,14 %.

La participación fue del 78,55 % de un padrón de 7,5 millones de ciudadanos habilitados en estos comicios.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS EN SEGUNDA VUELTA?

Rodrigo Paz, de 54 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. La campaña del también senador se centró en un discurso de renovación y lucha anticorrupción, junto a su compañero de fórmula, Edman Lara.

Por otro lado, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de 65 años, es un exmandatario boliviano que gobernó entre 2001 y 2002. Con un estilo más conservador, su candidatura busca atraer al electorado opositor más radical; sin embargo, enfrenta dificultades para ampliar su base hacia los votantes moderados.

El próximo presidente de Bolivia será elegido entre dos opositores del movimiento que gobernó el país desde la primera victoria de Evo Morales en 2005. En ese sentido, el candidato ganador asumirá el reto de gobernar en un contexto de crisis económica y fragmentación política.

