Cuba suspende atenciones médicas, cierra hoteles y raciona combustible ante crisis del petróleo

Sin energía, sin combustible y un país paralizado. El gobierno de Cuba de Miguel Díaz-Canel, ha optado por medidas extremas para atenuar el desabastecimiento de combustible en toda isla, como el racionamiento de la venta del hidrocarburo. No obstante, según medios de la isla, también centros médicos y hospedajes han paralizado sus actividades ante la falta del petróleo venezolano que suministraba de energía a la nación caribeña.

El viceprimer ministro de la isla, Oscar Pérez-Oliva, anunció en una transmisión televisada el gobierno cubano empezará a racionar el combustible para todos los usuarios. Ante la problemática, el funcionario llamó a todos los ciudadanos a la “resistencia creativa” ante el “gobierno imperial”, adjetivos que utiliza para referirse a Estados Unidos.

Sin embargo, medios cubanos como “14 y medio”, revelan en un reportaje varias denuncias por la paralización de las cirugías y otras atenciones médicas por la falta de combustible en los centros de salud.

Dejan de funcionar centros de salud y hotelería

Los testimonios señalan que las medicinas escasean y que solo queda combustible para un máximo de 3 días de electricidad. También revelaron que los nosocomios han empezado a dar de alta a varios pacientes ante la necesidad, medida que han denominado de “contingencia”.

“Todas las cirugías y la transportación de enfermos de otros municipios se encuentran canceladas por falta de petróleo”, señala el funcionario de un hospital público que pide anonimato a “14 y medio”.

Pese a estas asperezas, Pérez-Oliva se contradice al indicar que el poco combustible que cuenta el país será para apalear los servicios esenciales, como la generación de energía, el abastecimiento del agua, los servicios de salud, las actividades de defensa y la sostenibilidad de los sectores que generen ingresos.

Por otro lado, varios empleados denunciaron que el gobierno cerró de manera intempestiva todas las operaciones de los hoteles de la zona del Cayo a las 4.00 p. m. Debido a la decisión, los huéspedes han sido movilizados a otros lugares no establecidos.

Otras autoridades del gobierno de Cuba señalaron que actualmente se han paralizado la totalidad de las inversiones del territorio, que incluye la Empresa Eléctrica, Agricultura y Pesca, anuncio que va acorde con lo que dijo el Díaz-Canel sobre utilizar el poco combustible en dinamizar la economía.

