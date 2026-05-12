PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo para convocar elecciones complementarias en Lima

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de amparo presentada por Renzo Andrés Reggiardo Barreto contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la cual se buscaba dejar sin efecto el acuerdo que rechazó la realización de elecciones complementarias tras los comicios del pasado 12 de abril de 2026.

La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Resolución N.º UNO, firmada por el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.

El recurso presentado por Reggiardo buscaba anular el acuerdo adoptado por el pleno del JNE el 23 de abril de 2026, que declaró inviable convocar nuevas elecciones complementarias en algunos distritos de Lima Metropolitana presuntamente afectados por irregularidades durante la jornada electoral.

Asimismo, el demandante sostenía que el organismo electoral incurrió en una motivación “constitucionalmente insuficiente” y que se habría restringido de manera desproporcionada el derecho fundamental al sufragio.

Según la resolución judicial, la demanda presenta observaciones que deben ser corregidas antes de continuar con el proceso. Entre los principales argumentos figuran la falta de claridad en la condición jurídica del demandante y la insuficiente sustentación de las pretensiones constitucionales planteadas.