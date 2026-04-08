Delcy Rodríguez afirma que el modelo laboral de Hugo Chávez “es insostenible” para Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela bajo el régimen chavista, afirmó en un mensaje a la nación que el modelo pensional y laboral que insertó Hugo Chávez ya no es sostenible debido al desgaste del bloqueo de Estados Unidos.

“Hoy en Venezuela, hay más pensionados que cotizantes a las pensiones. Hemos invertido, producto de la misma situación, primero por el bloqueo (…). Chávez hizo justicia social en un modelo de reparto, correcto; pero ese modelo ha sido perforado por el bloqueo”, declaró Delcy.

Durante su ponencia, reveló datos estadísticos que revelaron que actualmente el país caribeño solo tiene 5.3 millones de trabajadores activos y 6.26 millones de jubilados y pensionistas, lo que significaría una brecha profunda para mantener el modelo del régimen chavista.

En ese sentido, indicó que se necesitarían 38 millones de trabajadores activos “para poder sostener este modelo, es decir, más de la población que tiene Venezuela”.

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