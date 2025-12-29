Descarrilamiento de tren en México deja 13 muertos y 98 heridos: hay dos menores de edad entre los fallecidos

México está de luto. El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos más antiguos y emblemáticos del país azteca, sufrió un descarrilamiento y provocó la muerte de 13 personas, entre ellos dos menores de edad de 6 y 15 años.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina de México informó que el accidente ferroviario ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, Oaxaca. El suceso implicó a dos locomotoras y cuatro vagones, donde se trasladaban 241 pasajeros y nueve tripulantes.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó hasta el hospital donde se encontraban los heridos y aseguró que el gobierno federal brindará apoyo económico y emocional a las víctimas y familiares de los fallecidos.

Según el último reporte, 34 personas aún permanecen hospitalizadas por la gravedad de sus heridas.

