Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Mundo

Dina Boluarte: así informa la prensa mundial sobre la vacancia

Mundo
Dina Boluarte: así informa la prensa mundial sobre la vacancia
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Este jueves 10 de octubre, Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República con más de 120 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En su lugar, José Jerí asumió como nuevo presidente de la República y juramentó ante el Parlamento donde también dio sus primeras palabras.

La noticia fue mundial y los medios internacionales empezaron a informar sobre la crisis política en el país. Revisa aquí las portadas de los medios que informaron sobre la caída de Boluarte en medio de la ola de inseguridad del país.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo