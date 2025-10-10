Dina Boluarte: así informa la prensa mundial sobre la vacancia

Este jueves 10 de octubre, Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República con más de 120 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En su lugar, José Jerí asumió como nuevo presidente de la República y juramentó ante el Parlamento donde también dio sus primeras palabras.

La noticia fue mundial y los medios internacionales empezaron a informar sobre la crisis política en el país. Revisa aquí las portadas de los medios que informaron sobre la caída de Boluarte en medio de la ola de inseguridad del país.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7