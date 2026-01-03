Diosdado Cabello llama a la “máxima alerta” tras ataque en Venezuela y desaparición de Maduro

Tras las explosiones registradas en territorio venezolano, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se dirigió al país para denunciar lo que calificó como un “ataque artero y vil”. Durante un recorrido nocturno, el líder político validó las labores de patrullaje y vigilancia que realizan las bases del chavismo en respuesta a la incursión militar.

Cabello enfatizó que las agresiones ocurrieron mientras la población dormía, tildando de “cobardes” a los responsables. Según sus declaraciones, el país acumulaba 28 semanas bajo amenazas que finalmente se concretaron en la ofensiva de esta madrugada.

“Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo está preparado”, afirmó el dirigente, quien destacó la labor de los hombres y mujeres que se mantienen desplegados en las calles para garantizar el control territorial.

INSTRUCCIONES A LAS BASES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

El mensaje central de Cabello se enfocó en la movilización y la resistencia, dictando las siguientes directrices:

Llamado a los motorizados: Instó a este sector a mantenerse en alerta máxima y vigilantes en todo el país.

Unidad política: Exigió a todas las organizaciones aliadas pronunciarse de inmediato contra la agresión.

Control emocional: Pidió a la militancia no caer en provocaciones ni en la “desesperanza” ante los ataques.

Asimismo, bajo la consigna “Leales siempre, dudar es traición”, Cabello reafirmó que el Gobierno y sus seguidores mantendrán la fe en la victoria final. Aseguró que, pese a la magnitud de los ataques contra Caracas y otros estados, el pueblo venezolano logrará superar la crisis actual.

