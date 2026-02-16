Diosdado Cabello: “No hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela”

De acuerdo al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el país se posiciona como líder en Latinoamérica en cuanto a la seguridad ciudadana. El titular de dicha cartera manifestó que el país cuenta con los índices más bajos de criminalidad de la región, con menos de tres delitos por cada 100 mil habitantes.

Estas cifras las fundamentó en estadísticas recopiladas por organismos de control, los mismos que, aseguró, mantienen un monitoreo constante, revisando semanalmente los índices delictivos.

Cabello señaló, además, que los resultados oficiales reflejan una tendencia general al descenso, a excepción de los delitos informáticos en los que sí se ha evidenciado un incremento.

Durante un evento en Nueva Esparta, enfatizó que “no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay”. También destacó que se ha reportado un alza en las inscripciones para la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que el ministro interpretó como una evidencia de que “el pueblo no tiene miedo” y una muestra de confianza por el interés profesional en las fuerzas del orden.

DESPLIEGUE POLICIAL POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL

Desde el jueves 12 de febrero, en todo Venezuela se desplegaron alrededor de 228,028 militares y policías como parte de un plan de seguridad en el marco de las fiestas de Carnaval. Se prevé que continúe hasta el martes 17 de febrero, fecha en la que concluye la celebración.

Respecto al 2025, las autoridades afirmaron que se incrementó la movilización de fuerzas del orden en un 19,7%.

