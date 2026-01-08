Donald Trump anuncia ataques terrestres contra cárteles en México

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anticipó el inicio de operaciones militares terrestres contra organizaciones del narcotráfico. Según el ejecutivo, tras las intervenciones navales en el Pacífico y el Caribe, el siguiente paso es combatir directamente a los grupos criminales que, asegura, mantienen el control operativo en territorio mexicano.

En una entrevista para Fox News, el Presidente de Estados Unidos subrayó la gravedad de la crisis sanitaria en su país, vinculando el tráfico de sustancias con la muerte anual de hasta 300,000 ciudadanos. “Es trágico ver la situación actual de México“, afirmó al justificar la necesidad de una intervención armada.

Este endurecimiento del discurso ocurre días después de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, resultado de una prolongada estrategia de asfixia económica y despliegue bélico. En dicha campaña, Washington reporta la baja de un centenar de individuos vinculados al tráfico marítimo y la ejecución de incursiones en puertos venezolanos.

RIESGO DE CONFLICTO INTERNACIONAL

Una ofensiva militar en suelo mexicano representaría una ruptura sin precedentes en la relación bilateral. Mientras que en Caracas el gobierno interino califica estas acciones como un peligro para la paz del continente, en México la postura es de rechazo absoluto.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la soberanía de la región, sosteniendo que el continente americano no está bajo el control de ninguna potencia extranjera. Estas declaraciones responden a la reciente intención de Trump de enviar unidades del ejército a México, propuesta que la mandataria ya habría declinado formalmente.

